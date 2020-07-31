Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

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Уточняется, что российский экипаж приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его.

"После разворота американского самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — говорится в сообщении.

военном ведомстве подчеркнули, что полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. ЕР-3Е российскую границу не нарушил.

Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Так, накануне Су-27 снова перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем.