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Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем 

РИА Новости 2 часа назад
Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем
Фото: РИА Новости
Истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик ЕР-3Е над Черным морем, заявили в Национальном центре управления обороной.
Уточняется, что российский экипаж приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его.

"После разворота американского самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. ЕР-3Е российскую границу не нарушил.
Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Так, накануне Су-27 снова перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем.
Сенатор Владимир Джабаров отмечал, что российские истребители-перехватчики готовы в любой момент пресечь действия иностранных самолетов, если возникает реальная необходимость. В Москве неоднократно подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали Вашингтон отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.
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Комментарии
Армия , Владимир Джабаров , Министерство обороны , НЦУО РФ
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