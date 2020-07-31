Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США 

В минувший четверг российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря зафиксировали приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики.
В Министерстве обороны сообщили, что для перехвата воздушных целей в небо был поднят истребитель Су-27, входящий в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. В военном ведомстве отметили, что экипаж российского самолета приблизился на безопасное расстояние к объектам, которые были идентифицированы как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. Нарушение государственной границы американскими самолетами допущено не было.