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Названы соперники США в области ядерного потенциала 

Газета.Ru 50 минут назад
Названы соперники США в области ядерного потенциала
Фото: EPA
Глава Стратегического командования американских вооруженных сил адмирал Чарльз Ричард заявил, что США впервые в своей истории в ближайшие 10 лет получат двух соперников в области ядерного потенциала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Речь идет о России и Китае.
По его словам, КНР занимается созданием ядерной триады, стремясь к тому, чтобы к концу десятилетия стать стратегическим конкурентом США.
Россия же, отмечает Ричард, последние 15 лет модернизирует системы военного управления и работает над повышением их эффективности.
Глава СТРАТКОМа заключил, что Российской Федерации удалось на 70% добиться своих целей.
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Армия , Азия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , США
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