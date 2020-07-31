Названы соперники США в области ядерного потенциала 

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Глава Стратегического командования американских вооруженных сил адмирал Чарльз Ричард заявил, что США впервые в своей истории в ближайшие 10 лет получат двух соперников в области ядерного потенциала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Речь идет о России и Китае.

По его словам, КНР занимается созданием ядерной триады, стремясь к тому, чтобы к концу десятилетия стать стратегическим конкурентом США.

Россия же, отмечает Ричард, последние 15 лет модернизирует системы военного управления и работает над повышением их эффективности.

Глава СТРАТКОМа заключил, что Российской Федерации удалось на 70% добиться своих целей.