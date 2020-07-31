Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о возможном уничтожении 42 российских «Панцирей» в Ливии и Сирии 

Аргументы Недели 18 минут назад
Турция уничтожила российские «Панцири» в Ливии и Сирии
Фото: Reuters
В интернете появились данные об уничтожении 42 российских комплексов «Панцирь-С» на территории Ливии и Сирии в течение 270 дней. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.
Как пишет ресурс Avia.pro, согласно размещенной в сети информации, комплексы были выведены из строя в ходе боевых действий в результате точных ударов турецкой артиллерии и авиации. Утверждается, что большую часть «Панцирей» уничтожили в Ливии, где продолжается конфликт между различными группировками, борющимися за власть в стране.
Российский портал подверг сведения о потере 42 систем сомнению. В процитированной публикации отмечается, что Турция на данный момент официально подтвердила ликвидацию только девяти «Панцирей».
Ранее сообщалось, что журнал The National Interest назвал оружие РФ, которое Москва способна применить в случае войны с Украиной и НАТО.
Видео дня. Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Аргументы Недели: последние новости
Появилась информация об уничтожении российских комплексов «Панцирь» в Эфиопии Появилась информация об уничтожении российских комплексов «Панцирь» в Эфиопии Стало известно число уничтоженных за неделю военных ВСУ в ходе контратак ДНР в Донбассе Стало известно число уничтоженных за неделю военных ВСУ в ходе контратак ДНР в Донбассе Датский журналист рассказал о гиперзвуковом оружии России, перед которым «беззащитна НАТО» Датский журналист рассказал о гиперзвуковом оружии России, перед которым «беззащитна НАТО»
Армия , Войска , Оружие , НАТО , The National Interest , Ливия , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соперница Лукашенко собрала многотысячный митинг
Соперница Лукашенко собрала многотысячный митинг
Россиян ждет «красный» август
Россиян ждет «красный» август
Ефремов меняет показания
Ефремов меняет показания
«Расставаться легко»: ведущая «России 1» провела последний эфир
«Расставаться легко»: ведущая «России 1» провела последний эфир
Видео
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение