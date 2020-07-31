Турция уничтожила российские «Панцири» в Ливии и Сирии

В интернете появились данные об уничтожении 42 российских комплексов «Панцирь-С» на территории Ливии Сирии в течение 270 дней. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.

Как пишет ресурс Avia.pro, согласно размещенной в сети информации, комплексы были выведены из строя в ходе боевых действий в результате точных ударов турецкой артиллерии и авиации. Утверждается, что большую часть «Панцирей» уничтожили в Ливии, где продолжается конфликт между различными группировками, борющимися за власть в стране.

Российский портал подверг сведения о потере 42 систем сомнению. В процитированной публикации отмечается, что Турция на данный момент официально подтвердила ликвидацию только девяти «Панцирей».