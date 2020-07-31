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НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле 

Lenta.ru 8 часов назад
НАТО сочли беззащитным перед ударом России по Туле
Фото: ТАСС
Североатлантическому альянсу нечего противопоставить российскому супероружию в Арктике. Об этом пишет датская газета Berlingske.
Издание поясняет, что регион абсолютно беззащитен перед гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

«Это уже не чистая выдумка, а, возможно, то, на что Россия уже способна сегодня. Мы не знаем точно, как далеко может пролететь "Кинжал", но с ее скоростью, точностью попадания и дальностью действия минимум в тысячу километров она меняет баланс сил в регионе», — отмечает автор материала.

В статье отмечается, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
Осенью 2019 года президент России Владимир Путин говорил, что страна продолжает разрабатывать передовые вооружения и после того, как создала уникальное гиперзвуковое оружие. При этом, по словам российского лидера, задача новейших систем российского вооружения заключается лишь в обеспечении безопасности в условиях растущих угроз.
В марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию российский лидер представил новейшее оружие. Среди прочего, был продемонстрирован авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Позднее стало известно, что «Кинжалы» применяются на истребителе МиГ-31К, также планируется в перспективе оснастить ими модернизируемый стратегический Ту-22М3М — в этом случае дальность применения комплекса оценивается в три тысячи километров.
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Комментарии
Армия , Оружие , Владимир Путин , НАТО
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