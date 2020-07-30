Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии 

Все новости на карте

Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование на территории сирийской провинции Хасака, сообщил 30 июля на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии гвардии подполковник Владимир Марандидов.

Патрулирование было проведено по маршруту от Дейрун-Ага до Барбаси и обратно.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту от пункта пропуска Дейрун-Ага до Барбаси и обратно в провинции Хасеке», — сказал Владимир Марандидов журналистам.

Кроме того, в Сирии патрулирование провели российская военная полиция и вертолеты армейской авиации. Военная полиция продолжает сопровождать гражданский автотранспорт на автотрассе М-4 между поселениями Айн-Иса и Телль-Тамер.