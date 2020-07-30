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Российский Су-27 перехватил над Черным морем два военных самолета США 

Вечерняя Москва и ещё 1 25 минут назад
Су-27 перехватил над Черным морем два самолета США
Фото: ТАСС
Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два американских военных самолета. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Министерство обороны РФ).
Инцидент произошел в четверг, 30 июля, над нейтральными водами Черного моря. Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам. После воздушные судна были идентифицированы как стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon. Оба самолета принадлежат ВВС и ВМС США.
После разворота американских самолетов от российской границы истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования, передает ТАСС.
Ранее военный эксперт объяснил, что из себя представляет «тайное оружие» РФ в Черном море.
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Армия , Азия , Африка , В мире , Латинская Америка , ИТАР-ТАСС , США
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