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МИД РФ: США поставляют оружие в Косово в ущерб усилиям по обеспечению мира на Балканах 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
МИД РФ: США открыто поставляют оружие в Косово
Фото: ТАСС
Поставки вооружений США в непризнанное Косово идут в ущерб международным усилиям по обеспечению мира и стабильности на Балканском полуострове. Об этом заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"С сожалением и тревогой фиксируем информацию об американских поставках вооружений и военной техники властям в Приштине. США делают это открыто, в ущерб международным усилиям, которые направлены на обеспечение мира и стабильности на Балканах и несовместимы с милитаризацией самопровозглашенной республики Косово", — сказал он.

Как отметил дипломат, замысел Вашингтона состоит в помощи Косову по созданию собственной армии. "Однако тем самым грубо нарушаются положения резолюции Совета Безопасности ООН № 1244, которая предусматривает как раз демонтаж любых косово-албанских военных формирований, допуская наличие в крае исключительно международного миротворческого контингента", — подчеркнул Зайцев.

"Призываем всех, кому не безразлична ситуация на Балканах и будущее этого чувствительного региона, не допускать шагов, чреватых его дестабилизацией, накоплением опасного конфликтного потенциала", — заключил дипломат.

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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Политика , США , Алексей Зайцев , МИД , Совбез ООН
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