МИД РФ: США открыто поставляют оружие в Косово

"С сожалением и тревогой фиксируем информацию об американских поставках вооружений и военной техники властям в Приштине. США делают это открыто, в ущерб международным усилиям, которые направлены на обеспечение мира и стабильности на Балканах и несовместимы с милитаризацией самопровозглашенной республики Косово", — сказал он.