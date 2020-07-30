«Что за ерунда вообще?»: зачем Трамп отводит войска от РФ

Соединенные Штаты начали передислокацию войск из Германии. Но отправляют их не на границу с Россией, от которой Америка вроде как подряжалась «защищать Европу». Часть войск отправляется в Соединенные Штаты, а другая переводится на базы в Бельгии и Италии. Зачем Трампу эти загадочные маневры, которые его оппоненты уже называют «пощечиной другу и союзнику»?

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжает учить европейских партнеров азам геополитики.

Что за ерунда вообще?

«Германия платит России миллиарды долларов в год за энергоносители, а мы должны защищать Германию от России. Что за ерунда вообще? Также Германия просрочила 2% налог для НАТО (речь идет об увеличениие расходов на оборону до 2% ВВП — прим. ВЗГЛЯД.). Поэтому мы выводим некоторую часть наших солдат из Германии», — написал Трамп у себя в Твиттере.

Некоторая часть — это 12 тысяч бойцов, почти треть от нынешнего состава американского контингента на территории ФРГ, которую официально начали выводить. И тут самое интересное не в самом выводе (о котором говорили давно), а в том, куда их выводят.

Изначально многие предполагали, часть бойцов поедет домой (а оттуда, возможно, в Восточную Азию — госсекретарь США Майк Помпео уже намекнул на такой вариант), а другую примут за свой счет благодарные поляки, мечтающие с помощью американцев закрепить свой статус как ведущей страны Центральной и Восточной Европы. Однако решение Трампа было иным. Почти половина отправится домой, в Соединенные Штаты, а остальные будут передислоцированы в страны Западной Европы — Италию и Бельгию. В бельгийский Монс будет перенесен и штаб американских вооруженных сил в Европе.

Решение может показаться странным по двум причинам. Во-первых, почему именно Бельгия и Италия, а не Польша ? Ладно бы Италия и Бельгия честно выполняли свои двухпроцентные бюджетные обязательства перед НАТО, но нет — они тратят даже меньше, чем немцы. Если Берлин сейчас отправляет на оборонные нужды 1,38% ВВП, то Италия — 1,22%, а Бельгия вообще 0,93% от ВВП.

Во-вторых, если НАТО и американцы декларируют своей целью «сдерживание российской агрессии в Европе», то как расположенные в той же Бельгии войска помогут остановить российский танковый бросок на Варшаву и Берлин? Из Бельгии удобно разве что драпать через французский Дюнкерк — англичане могут поделиться с американцами этим опытом.

Зажали

На самом же деле ничего странного в решении нет — обе причины имеют свои логичные объяснения. Как и почти все поступки, которые совершает Трамп.

Польшу Трамп не кидает и не забывает — просто на сегодняшний день страна не готова для приема американских солдат. И дело не только в том, что там нет инфраструктуры — Вашингтон и Варшава так до конца и не обговорили условия размещения американских солдат. Так, если раньше поляки обещали оплатить все расходы, то сейчас истощенная коронавирусом страна не может найти в бюджете лишние два миллиарда долларов на базу.

К тому же есть вопросы по логистике. Поляки готовы заплатить какую-то сумму за размещение базы возле границы с Белоруссией — то есть аккурат под боком у Союзного государства (при всех провокациях Батьки мы все еще союзное государство), дабы сделать из этого политическую демонстрацию для Москвы, Белоруссии и Украины. Вашингтон, же при всей своей русофобии, не готов на такую военную провокацию (чреватую серьезным российским военным ответом) и хочет базу на западе Польши. Также поляки не готовы давать американским бойцам полный иммунитет от судебного преследования за преступления, которые американцы совершат на польской территории. А Штаты не желают, чтобы их бойцов сажали в польские тюрьмы.

Наконец, помимо инфраструктуры

«нужны твердые гарантии американцев в том, что они разместят войска, — поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. — А пока что есть лишь рукопожатие Трампа и польского президента Анджея Дуды».

И срок годности этого рукопожатия может истечь уже в ноябре — если Трамп проиграет выборы. Окружение соперника Трампа — кандидата от демократов Джозефа Байдена — уже обещает, что их шеф в случае победы на пересмотрит решение о выводе войск из Германии.

Тем более что сами немцы очень хотят сохранить на своей территории американские войска — прусский дух в немецких политиках ликвидирован начисто, и если кто-то надеялся на то, что уход американцев подвигнет Берлин засучить рукава и на пару с французсами взяться за создание европейской армии, то он глубоко заблуждался.

«Меркель не так давно печально заявляла, что Европе необходимо самой позаботиться о своей безопасности. В реальности это все игра на публику в ожидании победы Байдена», — продолжает Дмитрий Офицеров-Бельский.

У слабых нет права голоса

И в этом пересмотре Байдена поддержит даже часть республиканцев, не разделяющих планы Трампа по дрессировке Германии на фоне столь непростого для Штатов внешнеполитической конъюнктуры.

«Решение администрации вывести тысячи американских солдат из Германии — ужасная ошибка. Это пощечина другу и союзнику в тот момент, когда мы наоборот должны сближаться друг с другом ради совместного сдерживания российской и китайской агрессии», — возмущается сенатор Митт Ромни. Поэтому теоретически вывод могут отменить — ведь сейчас Трамп только объявил о начале этого процесса. Сама передислокация, по словам главы Комитета по вооруженным делам Сената США Джима Инхофа, потребует «месяцы на планирования и годы на реализацию».

Что же касается нынешней передислокации, то Италия, скорее всего, выбрана именно как временный вариант — там достаточно большая авиабаза. Конечно, кто-то может предположить, что США и НАТО намерены защищать Европу от реальных угроз для ее безопасности со стороны юга — но это маловероятно. Хотя бы потому, что эти угрозы (приток мигрантов, религиозных экстремистов, угроза срыва поставок ливийских углеводородов) берет под управление и направление Турция, являющаяся страной-членом НАТО.

А вот Бельгия — это, скорее всего, вариант постоянный.

«Американцы не хотят полностью уходить из Западной Европы. Они должны иметь возможности для военно-политического контроля за ней. И Польша с Румынией в этом смысле заменить немецкие базы не смогут — ведь одними поляками и румынами сыт не будешь. Бельгия же — идеальный вариант для сохранения контроля над Западной Европой.

И не только потому, что в ней находится штаб-квартира НАТО. Она граничит с Францией и Германией, от неё почти одинаковое расстояние до Испании и Норвегии. То есть благодаря бельгийской базе США получают контроль за Западной Европой. Кроме того, Бельгия — слабое государство, раздираемое противоречиями между валлонами и фламандцами. Там слабая центральная власть, которая едва ли попросит американцев убраться», — поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД Вадим Трухачев.

И даже если Байден придет к власти и сохранит какое-то присутствие США в Германии, он вряд ли откажется от бельгийской территории.

Упор на Бельгию еще раз показывает всем сомневающимся, что целью Соединенных Штатов в Европе является отнюдь не защита Старого Света от старых и новых угроз, а контроль за этой территорией. Недопущение появления у Евросоюза какой-нибудь серьезной политической и тем более военной субъектности, которая расколет западный мир и оставит США в одиночестве перед исходящими для американской гегемонии угрозами из Восточной Азии.

Трагедия Европы в том, что ее лидеры фактически помогают Вашингтону лишать себя и свой важнейший с цивилизационной точки зрения проект — Евросоюз — перспектив этой субъектности. Становясь тем самым прилежными учениками Трампа в изучении азов геополитики.