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Глубоководный аппарат «Витязь-Д» представят на форуме «Армия-2020» 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
«Витязь-Д» представят на форуме «Армия-2020»
Фото: @fpi_russia
Посетители Международного военно-технического форума "Армия-2020" смогут увидеть беспилотный глубоководный аппарат "Витязь-Д", который 8 мая погрузился на дно Марианской впадины. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

"На форуме будет представлен ряд наших разработок, в том числе и "Витязь-Д". Это будет тот самый аппарат, который 8 мая 2020 года погрузился на дно Марианской впадины", — сказал он.

Глубоководный беспилотник "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана. Это произошло 8 мая в 22:34 по московскому времени. Данный автономный аппарат функционирует с помощью бортовой системы управления, реализующей алгоритмы управления без участия человека. Сам аппарат способен самостоятельно обходить препятствия по курсу следования, включая выход из ограниченного пространства с использованием в системе управления элементов искусственного интеллекта.
Комплекс сверхглубоководного погружения "Витязь-Д" способен работать на предельных глубинах Мирового океана. В его состав входят автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления.
Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу. Комплекс полностью состоит из комплектующих российского производства.
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Комментарии
Армия , Андрей Григорьев , Фонд перспективных исследований , ИТАР-ТАСС
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