Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве пообещали «ответ» в «неожиданных местах» на учения «Кавказ-2020» 

РИА Новости и ещё 1 31 минуту назад
Киев пообещал оригинальный «ответ» на учения «Кавказ-2020»
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Украина может провести параллельно с российскими военными учениями "Кавказ-2020" собственные маневры "в довольно неожиданных местах". Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

"Будут учения параллельно с "Кавказ-2020", причем они могут быть в довольно неожиданных местах… Где будут проходить учения — давайте дождемся сентября, увидим", — заявил он.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Киев планирует провести в сентябре стратегическое командное учение "Объединенные усилия-2020". По его словам, в рамках этих учений планируется проверить способность Генштаба страны действовать в соответствии со стандартами НАТО.
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" запланированы на сентябрь этого года. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в маневрах будут участвовать подразделения шести стран, в том числе членов ШОС и ОДКБ.
Видео дня. У рыжего из «Иванушек» появилась молодая невеста
Последние новости
Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго НАТО готовится к "мозаичной войне" против России НАТО готовится к "мозаичной войне" против России Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым
Комментарии 26
Армия , Украина , Алексей Данилов , Генштаб , ШОС , НАТО , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
«Такого бардака, как у нас, нет нигде»: Симоньян удивила заявлением
«Такого бардака, как у нас, нет нигде»: Симоньян удивила заявлением
Названа сумма гонорара Шепелева за новое шоу
Названа сумма гонорара Шепелева за новое шоу
Пока вы спали: россиян лишают жилья и денег
Пока вы спали: россиян лишают жилья и денег
Видео
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
02:16
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
00:26
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
01:00
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
01:00
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение