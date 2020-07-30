Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео закладки МРК «Павловск» 

Вадим Дроздов 1 час назад
29 июля 2020 года в Комсомольске-на-Амуре на ПАО "Амурский судостроительный завод" прошла торжественная церемония закладки малого ракетного корабля проекта 22800 "Павловск". Это уже четвертый по счету корабль данного типа, который будет построен для нужд Тихоокеанского флота. Строительство этого боевого корабля начнется в связи с приказом главнокомандующего военно-морского флота Российской Федерации. Тихоокеанский флот на церемонии закладки представлял вице-адмирал Денис Березовский. Вместе с ВРИО губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым Березовский установил закладную доску на секцию новейшего корабля. Ранее на АСЗ были заложены малые ракетные корабли "Ржев", "Удомля" и "Уссурийск".
Армия , Видео , Михаил Дегтярев , Денис Березовский , Амурский судостроительный завод , Комсомольск-На-Амуре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В крымском дельфинарии изрубили на куски дельфина
В крымском дельфинарии изрубили на куски дельфина
В сети появился «Путин на фоне Путина»
В сети появился «Путин на фоне Путина»
Россия начала испытания оружия Судного дня
Россия начала испытания оружия Судного дня
Напуганы парадом: в Британии оценили флот России
Напуганы парадом: в Британии оценили флот России
Видео
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
02:16
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
00:26
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
01:00
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
01:00
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение