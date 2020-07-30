29 июля 2020 года в Комсомольске-на-Амуре на ПАО "Амурский судостроительный завод" прошла торжественная церемония закладки малого ракетного корабля проекта 22800 "Павловск". Это уже четвертый по счету корабль данного типа, который будет построен для нужд Тихоокеанского флота. Строительство этого боевого корабля начнется в связи с приказом главнокомандующего военно-морского флота Российской Федерации. Тихоокеанский флот на церемонии закладки представлял вице-адмирал Денис Березовский. Вместе с ВРИО губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым Березовский установил закладную доску на секцию новейшего корабля. Ранее на АСЗ были заложены малые ракетные корабли "Ржев", "Удомля" и "Уссурийск".
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия , Видео , Михаил Дегтярев , Денис Березовский , Амурский судостроительный завод , Комсомольск-На-Амуре
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