Названо супероружие России

Североатлантическому альянсу нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию в Арктике, считает журналист датской газеты Berlingske Эмиль Роттбелль.
По его словам, американская авиабаза Туле и Гренландия в целом "абсолютно беззащитны" перед ракетными комплексами "Кинжал".
"Мы не знаем наверняка, как далеко летит новая российская ракета "Кинжал", но одно несомненно: со своей скоростью, точностью попадания и как минимум тысячекилометровым радиусом действия она меняет баланс сил в Арктике", — пишет Berlingske.
Роттбелль приводит слова датского капитана-лейтенанта Андерса Пук Нильсена, заявившего, что Вашингтону просто необходимо найти ответ "Кинжалам".
"Радары Туле — часть ракетного щита, и в случае войны россияне точно захотят их уничтожить. А сейчас они практически никак не защищены, так что у американцев появились новые задачи в Гренландии", — цитирует его газета.
По мнению военного, страны Запада — "основная мишень" российских гиперзвуковых комплексов.
Как отмечается в материале, Арктика "обладает для России символическим значением" и ситуация в регионе может "выйти из-под контроля".
"Поэтому Запад очень рискует сделать нечто такое, что встревожит Россию. Например, если США действительно начнут посылать военные корабли на Северный морской путь, чтобы показать, что речь не идет о внутренних водах России", — считает журналист.
В 2018 году в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин презентовал гиперзвуковое оружие комплексы — "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке в России гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".
В начале июня вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что Северный флот получит гиперзвуковое оружие, что позволит качественно увеличить его боевой потенциал.