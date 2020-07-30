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Битва под водой: как и чем Украина может ответить на тотальный подводный контроль России в Черном море (Defense Express, Украина) 

ИноСМИ 13 минут назад
Автор признает, что ВМС Украины не сопоставимы с мощью ВМФ РФ. Информация о том, что Россия намерена развернуть современную систему средств контроля в Черном море, должна вызвать в Киеве беспокойство, говорится в статье. Однако каким образом Украина сможет противодействовать «тотальному контролю» России, эксперт не указывает.
Концентрация внимания военно-политического руководства
Украины на сухопутном сегменте привела к тому, что морскому направлению не уделяется должного внимания. В результате вопросы обеспечения эффективного контроля за надводной и подводной обстановкой в условиях постоянной угрозы дальнейшей агрессии РФ с каждым днем приобретают все большую актуальность и требуют быстрых решений.
РФ тайно формирует новую угрозу «из-под воды», готовит подводный плацдарм для тотального контроля за Черным морем. Осуществляется разработка эшелонированной системы освещения надводной и подводной обстановки с разработкой и внедрением новейших гидроакустических систем. Эта угроза требует внимания, анализа, выводов и противодействий со стороны Украины. Но каких именно?
Нехватка возможностей и желания
Украинский флот после потерь весной 2014 года находится в состоянии постоянной стагнации — корабельный состав сокращен до минимума; все базы находятся в пределах досягаемости авиации и ракетных систем господствующих сил противника; вопрос пополнения корабельного состава решается медленно и бессистемно, и к тому же неизвестно, под решение каких именно боевых задач и в каких акваториях Черного или Азовского морей.
Тем временем, решение вопроса противодействия силам противника на морях никто не снимал с повестки дня. За последние несколько лет Черноморский флот РФ значительно нарастил свои возможности в Азово-Черноморском регионе.
Его преимущество в управляемом ракетном оружии морского, воздушного и наземного базирования позволяет ему поражать морские и береговые цели на всей протяженности территории Украины без захода в зону поражения огневых средств Вооруженных сил Украины, и беспрепятственно осуществлять маневр силами и огнем с возможностью наращивать усилия на определенных направлениях.
Вместе с этим, Черноморский флот в рамках подготовительных действий по проведению против Украины военной операции способен обеспечить переброску морем ДРГ и проведение высадки морского десанта на побережье материковой Украины после нанесения противником ракетно-бомбовых ударов по важным объектам Вооруженных сил Украины и критической инфраструктуре.
Все это предопределяет необходимость гарантированного своевременного разоблачения намерений и действий противника путем создания в интересах даже не ВМСУ, а всех заинтересованных ведомств единой совместной межведомственной системы контроля воздушной, надводной и подводной обстановки на морском направлении.
В стране вопрос о развитии современной системы контроля надводной и подводной обстановки в акватории Черного и Азовского морей, а также бассейнах рек Днепр и Дунай поднимается уже много лет.
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Армия , Видео , Оружие , Украина , Киев
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