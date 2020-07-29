На Украине «Панцири» назвали катастрофой

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На Украине российский ЗРПК «Панцирь» назвали катастрофой 

Общественная служба новостей и ещё 2 51 минуту назад
Усовершенствование российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» с помощью замены человека автоматизированными элементами с искусственным интеллектом могут привести к катастрофическим последствиям. Такое предположение выдвинуло Defense Express, пишет «Лента».
Украинское агентство считает, что такие инновации могут стать причиной гибели населения.
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В качестве примера Defense Express приводит ситуацию с иранским зенитным ракетным комплексом «Тор» производства России, который также был улучшен путем автоматизации. В январе текущего года этот ЗРК сбил украинский самолет Boeing 737-800, отмечает агентство.
Напомним, об оснащении ЗРПК «Панцирь» системой искусственного интеллекта стало известно в июле по материалу издания «Известия».
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал предложение расширить санкции против Украины. Чиновник отметил, что действует принцип взаимности.
Сообщение На Украине российский ЗРПК «Панцирь» назвали катастрофой появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
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Армия , Видео , Оружие , Украина , Алексей Пушков , Совет Федерации , газета "Известия"
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