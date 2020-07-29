На Украине «Панцири» назвали катастрофой

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Усовершенствование российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» с помощью замены человека автоматизированными элементами с искусственным интеллектом могут привести к катастрофическим последствиям. Такое предположение выдвинуло Defense Express, пишет «Лента».

Украинское агентство считает, что такие инновации могут стать причиной гибели населения.

В качестве примера Defense Express приводит ситуацию с иранским зенитным ракетным комплексом «Тор» производства России, который также был улучшен путем автоматизации. В январе текущего года этот ЗРК сбил украинский самолет Boeing 737-800, отмечает агентство.

Напомним, об оснащении ЗРПК «Панцирь» системой искусственного интеллекта стало известно в июле по материалу издания «Известия».

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал предложение расширить санкции против Украины. Чиновник отметил, что действует принцип взаимности.

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