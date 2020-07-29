На Украине «Панцири» назвали катастрофой

Оснащение российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» автоматизированной системой управление может привести к катастрофе, считает украинское военное издание Defense Express

27 июля газета «Известия» сообщила, что дивизионы и батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» получили возможность действовать полностью в автономном режиме. Отмечается, что новая система автоматизированного управления обозначена в документах как «имеющая признаки искусственного интеллекта».

Defense Express напоминает, что аналогичная система создавалась еще в советские времена и предназначалась для зенитного ракетного комплекса «Тор», который с версии «Тор-М1» может интегрироваться в систему «единого ПВО» и имеет возможность самостоятельно вести мониторинг воздушного пространства и наносить удар без участия оператора.

По мнению издания, полное исключение оператора из системы управления «Панцирями» может привести к катастрофическим последствиям. Одна из таких катастроф, возможно, произошла в небе над Тегераном в январе 2020 года, когда комплексом «Тор» был уничтожен Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ, отмечает Defense Express.

Издание подчеркивает, что в тот момент противовоздушная оборона Ирана была переведена в усиленный боевой режим в ожидании ответа на ракетный удар по базам США. И в этой ситуации вполне логичным был перевод комплексов «Тор» в автоматизированный режим уничтожения целей.

«Таким образом, установление на "Панцирь-С", а в дальнейшем, скорее всего, на другие российские зенитные ракетные комплексы автоматизированных систем с "признаками искусственного интеллекта", представляет реальную угрозу, не только с военной точки зрения, но и с точки зрения безопасности воздушного пространства для гражданских самолетов», — делает вывод Defense Express.

Ранее, как сообщал «Рамблер», украинские военные обозреватели назвали «геноцидом» российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» уничтожение их при помощи турецких беспилотников Bayraktar TB2 в рамках боевых операций Ливии. Отмечалось, что только за май было уничтожено порядка восьми «Панцирей».