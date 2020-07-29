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Ливия признала ЧВК Вагнера угрозой целостности страны 

Lenta.ru 53 минуты назад
Ливия признала ЧВК Вагнера угрозой целостности страны
Фото: Reuters
Деятельность российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Ливии угрожает целостности страны, считает глава ливийского МВД Фетхи Башага. Об этом сообщает агентство «Анадолу» в своем Telegram-канале.

«Эти наемники орудуют в Сирте и Джуфре, что создает риск для целостности Ливии», — признал министр.

Также Башага отметил, что иностранные государства, которые поддерживали наступление сил фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи, намерены возобновить военные действия в Ливии на фоне неопределенности в связи с предстоящими выборами президента США. Однако, по мнению главы МВД, этот план обречен на провал.
Военного пути урегулирования ливийского кризиса нет, считает Башага. По его словам, ливийцы устали от боевых действий и готовы на мирные переговоры.

«Люди устали от войны, продолжающейся уже девять лет. Умирают те же ливийцы. Поэтому считаем значимым диалог с востоком страны. Необходимо разработать формулу единого государства и определить рамки конституции», — добавил министр.

14 июля Африканское командование Вооруженных сил США обвинило российских наемников в минировании районов Триполи. Позже, 21 июля, «Анадолу» сообщило, что в результате взрыва одной из установленных бойцами ЧВК Вагнера мин к югу от Триполи два мирных жителя, в том числе один ребенок, получили ранения.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.
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Армия , Конфликты , МВД , Ливия , США
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