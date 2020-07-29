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На Черноморском флоте начались военные учения, в которых участвуют более 20 кораблей, сообщила пресс-служба флота.

США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции. Отметим, что два дня назад — в понедельник — на северо-западе Черного моря завершились крупные натовские учения Sea Breeze-2020. В них участвовали более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и около 2 тыс. военных из Украины

«В соответствии с планом боевой подготовки сил флота корабельные группировки ЧФ вышли в море», — передает РИА «Новости» сообщение флота.

В учениях участвуют более 20 кораблей. В их числе фрегат «Адмирал Эссен», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», а также большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Саратов».

Планируются тренировки по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, уничтожению морских и береговых целей. Также экипажам предстоит отработать защиту корабля при стоянке на незащищенном рейде и ликвидацию условного пожара или пробоины.

К маневрам также привлечены самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.