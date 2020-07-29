Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Черноморском флоте начались военные учения 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
На Черноморском флоте начались военные учения
Фото: РИА Новости
На Черноморском флоте начались военные учения, в которых участвуют более 20 кораблей, сообщила пресс-служба флота.
Отметим, что два дня назад — в понедельник — на северо-западе Черного моря завершились крупные натовские учения Sea Breeze-2020. В них участвовали более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и около 2 тыс. военных из Украины, США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции.

«В соответствии с планом боевой подготовки сил флота корабельные группировки ЧФ вышли в море», — передает РИА «Новости» сообщение флота.

В учениях участвуют более 20 кораблей. В их числе фрегат «Адмирал Эссен», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», а также большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Саратов».
Планируются тренировки по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, уничтожению морских и береговых целей. Также экипажам предстоит отработать защиту корабля при стоянке на незащищенном рейде и ликвидацию условного пожара или пробоины.
К маневрам также привлечены самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.
Напомним, в понедельник в минобороны Украины сообщили, что международные учения Sea Breeze-2020 завершились в Черном море, все задачи маневров выполнены в полном объеме.
Видео дня. У рыжего из «Иванушек» появилась молодая невеста
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Японцев впечатлил парад в честь Дня ВМФ России Японцев впечатлил парад в честь Дня ВМФ России Скандал с С-400 подпортил репутацию США на мировом рынке вооружений Скандал с С-400 подпортил репутацию США на мировом рынке вооружений В Пентагоне признали сложность обнаружения российских подлодок В Пентагоне признали сложность обнаружения российских подлодок
Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , РИА Новости , Болгария , Грузия , Испания , Норвегия , Румыния , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
«Она глупая женщина, вот и все»
«Она глупая женщина, вот и все»
Завершаются испытания уникального супероружия
Завершаются испытания уникального супероружия
Видео
Опубликовано видео пойманного в Балашихе крокодила
00:52
Опубликовано видео пойманного в Балашихе крокодила
Общество Новости Москвы
Ефремов отправился на первое заседание в суд и попал на видео
00:57
Ефремов отправился на первое заседание в суд и попал на видео
Происшествия
Дождь из лифчиков и трусов прошел в Подмосковье
01:35
Дождь из лифчиков и трусов прошел в Подмосковье
Общество
Опубликовано видео транспортировки МиГ-29
00:34
Опубликовано видео транспортировки МиГ-29
Армия
Избитые охраной отдыхающие попали на видео
03:32
Избитые охраной отдыхающие попали на видео
Происшествия
Появилось видео начала строительства реактора ITER
02:44
Появилось видео начала строительства реактора ITER
Наука и техника
Школьница осквернила памятник и попала на видео
03:16
Школьница осквернила памятник и попала на видео
Происшествия
Прикуривший в храме подросток попал на видео
01:19
Прикуривший в храме подросток попал на видео
Происшествия
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
00:20
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
00:13
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение