Для российских военных создали водородное устройство

В технополисе "Эра" в Анапе разработано портативное зарядное устройство для военного снаряжения. Оно весит меньше, чем зарубежные аналоги, и не нуждается в электроэнергии.

С каждым годом военные используют все больше электроники: рации, тактические планшеты, лазерные дальномеры и прочее. Все эти гаджеты работают на аккумуляторах и требует периодической подзарядки. Поскольку розеток на поле боя нет, используются портативные зарядники, которые, в свою очередь, тоже надо заряжать. Сейчас это происходит при помощи бензиновых или дизельных генераторов.

— Наша разработка не требует перезарядки, так как работает на водородных топливных элементах. После замены элемента весом 450 граммов устройство снова готово к использованию. За счет соединения водорода с металлом топливные элементы могут долго храниться, побочными продуктами выработки электроэнергии являются вода и углекислый газ, — рассказал ТАСС сотрудник 4-й научной роты технополиса Егор Виноградов. Водородная зарядка в сборе весит полтора килограмма и может выдавать до 150 ватт.

Разработка будет представлена на форуме "Армия-2020", затем планируется запустить зарядное устройство в серию.