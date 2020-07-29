Новые российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют "серьезную проблему" для Соединенных Штатов, заявил генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк.
Во вторник комитет сената США по вооруженным силам обсуждает кандидатуру Ван Хёрка на должность командующего Северным командованием США (NORTHCOM), в сферу ответственности которого входит территория страны в Северной Америке.
"На протяжении последних 30 лет наши соперники и потенциальные противники наблюдали за тем, как США осуществляют сдерживание, как мы соревнуемся, как ведем себя во время конфликтов. У них была возможность развиваться, наблюдая за нами, в частности, у России и Китая во всех областях. Россия развивает стратегические возможности, такие как подводные лодки, отследить которые сейчас — серьезная проблема", — заявил Ван Хёрк на слушаниях в сенате.
Он добавил, что современные подводные лодки дают возможность российским крылатым ракетам угрожать территории США и это тоже представляет "серьезную проблему".
По его словам, Китай идет по такому же пути развития и его вооруженные силы все больше могут действовать как экспедиционные, то есть вдалеке от своей территории.