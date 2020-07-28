Россия начала испытания оружия Судного дня 

26 июля Минобороны России сообщило об испытаниях первой атомной подводной лодки — носителя системы «Посейдон». Военные эксперты оценили перспективы нового оружия и возможные последствия его применения.

«Посейдон» называют в СМИ «уничтожителем американских городов». Система обладает двухмегатонной боевой частью, которая взрывается в море и уничтожает всю прибрежную инфраструктуру, при этом оставляя радиацию в воде. Океанолог Владимир Югай предупреждает, что взрыв «Посейдона» вызовет цунами, в два раза превосходящее волну в районе «Фукусимы» в Японии в 2011 году.

«Две мегатонны, в зависимости от места подрыва, — это волна не меньше 25 метров высотой. В Японии в 2011 году волна была от пяти до восьми метров, в отдельных районах 10–12. Что будет с прибрежными районами, представить себе нетрудно. Всё будет зависеть от рельефа местности. Если гор и возвышенностей немного, то ущерб будет критический», — сказал Югай.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков подтверждает, что целью новейшего оружия являются не точечные объекты, а вся береговая линия.

«После того как будет нанесён ответно-встречный ядерный удар, "Посейдоны" довершат дело и сместят береговую линию противника поглубже на материк», — заявил он.

Эксперт добавил, что с целью максимально оперативной и скрытной доставки «Посейдонов» в России создаются новые подлодки специального назначения. В настоящее время Минобороны располагает тремя такими субмаринами: АПЛ К-329 «Белгород», БС-64 «Подмосковье» и «Хабаровск» проекта 098531.

По словам Леонкова, «Посейдон» может полностью разрушить всю промышленную цепочку такой страны, как США.

«Если лишить противника возможности применять флот, то вся боевая машина в такой стране, как США, окажется обездвижена. Средств для ведения войны нет, ресурсы подвезти возможности нет. Что дальше? Правильно, коллапс», — отметил он.

Эксперт РСМД Илья Крамник, в свою очередь, считает, что задачи «Посейдонов» могут быть разнообразными и не ограничиваться уничтожением береговой линии противника.

«Хотя "Посейдоны" создаются как оружие "последнего шанса", в перспективе просматривается их потенциал в локальных конфликтах. Сам по себе форм-фактор аппарата позволяет создать на его основе аппараты для беспилотной разведки на больших глубинах, установщики минных заграждений», — сказал Крамник.