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Украинский капитан покончил с собой 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Украинский капитан покончил с собой
Фото: ТАСС
Капитан ВСУ в понедельник свел счеты с жизнью в лесополосе в Кировоградской области, сообщила и.о. заместителя командира по морально-психологическому обеспечению воинской части А-1405 Анна Вольская.

«В части об этом стало известно в 16.10 (совпадает с мск). Капитан не находился на службе в то время… на службе проблем не было, характеризовался хорошо. Ведется следствие», — сообщила Вольская украинским СМИ, передает РИА «Новости».

Отмечается, что 33-летний капитан был найден мертвым в лесополосе города Кропивницкий.
Также сообщается, что погибший был командиром противопожарной роты воинской части А-1405.
В 2018 году сообщалось, что количество самоубийств в вооруженных силах Украины резко возросло. Так, в зоне боевых действий в Донбассе еженедельно совершали самоубийства от двух до трех украинских военнослужащих. При этом отмечалось, что большинство самоубийц родились в 1995-1998 годах.
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Армия , Конфликты , РИА Новости
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