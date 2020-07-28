Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия рассказала о масштабном контракте с Турцией 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Россия рассказала о масштабном контракте с Турцией
Фото: РИА Новости
Россия досрочно выполнила перед Турцией взятые на себя обязательства по первой части поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщил президенту страны Владимиру Путину глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Это первый контракт подобного масштаба в страну НАТО, сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов. Сейчас мы отрабатываем возможную вторую часть поставки», — сказал менеджер.

В июле глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что затраты по программе создания американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков, вызванного покупкой Анкарой у Москвы ЗРС, вырастут на 600 миллионов долларов и приведут к увеличению цены на каждый такой самолет на 7-9 миллионов долларов.
Видео дня. Российский сериал обвинили в пропаганде ЛГБТ и феминизма
Последние новости
Курс рубля рухнул Курс рубля рухнул Стало известно о возмутивших российских чиновников словах Байдена Стало известно о возмутивших российских чиновников словах Байдена В ФСБ занялись армяно-азербайджанским конфликтом В ФСБ занялись армяно-азербайджанским конфликтом
Армия , Исмаил Демир , Сергей Чемезов , Владимир Путин , Ростех , НАТО , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
«Она глупая женщина, вот и все»
«Она глупая женщина, вот и все»
Галустян обанкротился
Галустян обанкротился
Видео
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
00:20
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
00:13
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
01:32
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
01:21
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
00:41
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
Армия
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
03:42
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
01:06
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
Происшествия Криминал
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
00:30
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
Происшествия
Американский самолет-разведчик у границ России попал на видео
00:18
Американский самолет-разведчик у границ России попал на видео
Армия Войска
Разгуливающие по Сочи в купальниках девушки попали на видео
00:39
Разгуливающие по Сочи в купальниках девушки попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение