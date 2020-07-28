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Россия прорабатывает поставку Турции второй партии С-400 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Россия готовится к новой поставке С-400 Турции
Фото: РИА Новости
Россия работает над поставками второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Глава госкорпорации рассказал о досрочном исполнении контракта на поставку Турции систем С-400. Чемезов отметил, что это первая сделка такого масштаба со страной — членом НАТО, сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов.

"Сейчас мы отрабатываем возможную вторую часть поставки", — цитирует его сайт Кремля.

В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Сделка между двумя странами вызвала кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон требовал отказаться от контракта и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя отменой продажи Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия готова заключить с Турцией новый контракт на поставку комплексов С-400. В июне стороны достигли согласия по поставке второго комплекта систем ПВО.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Юрий Борисов , НАТО , Турция
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