Украина начнет производить «убийц» российских «Панцирей»

Турция и Украина обсуждают вопросы совместной разработки и начала производства ударно-разведывательных беспилотников Bayraktar TB2, называемых «убийцами» российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь», сообщает «Интерфакс-Украина».

«Обсуждается совместная разработка еще более мощных систем и даже производства дронов Bayraktar на Украине при обеспечении соответствующих условий. Я думаю, что оборонная промышленность может стать новым символом в турецко-украинском сотрудничестве», — сказал посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь» российского производства.

В том же месяце турецкая компания Baykar Makina сообщила, что оперативно-тактические многоцелевые беспилотники Bayraktar TB2 налетали 200 тысяч часов, что является рекордным для турецкой авиационной промышленности.

В марте Минобороны Украины заявило, что Киев и Анкара прорабатывают планы по организации производства турецких ударных беспилотных комплексов на Украине.

В октябре 2018 года американский аналитик Самуэль Бендетт сообщил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных работ, в частности, от американских, китайских, турецких и иранских.