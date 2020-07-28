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Украина будет производить «убийц» российских зениток 

Павел Тиунов 39 минут назад
Украина начнет производить «убийц» российских «Панцирей»
Фото: CC BY-SA 4.0
Украина совместно с турецкими экспертами с большой долей вероятности займется производством беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, более известных как «убийцы» российских зенитных комплексов «Панцирь», сообщает «Интерфакс-Украина». В настоящее время ведутся двусторонние переговоры с обсуждением деталей сотрудничества двух стран.
Посол Турции в Киеве Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что в перспективе возможна разработка более мощных систем, а также производство дронов на территории Украины. Он также предположил, что сотрудничество стран в сфере оборонной промышленности может стать «новым символом» турецко-украинского взаимодействия.
Ранее, как сообщал «Рамблер», украинские военные обозреватели назвали «геноцидом» российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» уничтожение их при помощи турецких беспилотников Bayraktar TB2 в рамках боевых операций Ливии. Отмечалось, что только за май было уничтожено порядка восьми «Панцирей».
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Армия , В мире , Интерфакс
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