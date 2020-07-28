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Россия объяснили появление С-400 в Арктике 

Алиса Селезнёва и ещё 4 30 минут назад
По словам посла по особым поручениям МИД Николая Корчунова, размещение Россией зенитных ракетных систем С-400 в арктических районах — «логичный шаг». Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
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Дипломат напомнил, что система С-400 имеет «исключительно оборонное предназначение».

«Что касается появления систем С-400 на российских арктических островах — это логичный шаг после создания сплошного радиолокационного поля над территорией нашей страны. Ее размещение где бы то ни было не должно вызвать беспокойство, если, конечно, выражающие такое беспокойство не вынашивают агрессивных намерений в отношении района или объекта, которые С-400 призвана защищать», — подчеркнул он.

При этом посол отметил, что Россия заинтересована в сохранении Арктики в качестве зоны мира.

«Деятельность России по модернизации ВС и проведению мероприятий боевой и оперативной подготовки в Арктике не является избыточной и имеет оборонительный характер. Она соразмерна складывающейся военно-политической обстановке, не создает угроз национальной безопасности арктических государств, не нарушает никаких международно-правовых договоренностей», — подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», ранее военные эксперты обратили внимание на то, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России. Во избежание возникновения открытого конфликта аналитики рекомендовали сторонам сесть за стол переговоров.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , НАТО , РИА Новости
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