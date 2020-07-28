«Что касается появления систем С-400 на российских арктических островах — это логичный шаг после создания сплошного радиолокационного поля над территорией нашей страны. Ее размещение где бы то ни было не должно вызвать беспокойство, если, конечно, выражающие такое беспокойство не вынашивают агрессивных намерений в отношении района или объекта, которые С-400 призвана защищать», — подчеркнул он.