Планы России по переброске зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Арктику призваны обеспечить безопасность и сообразны военно-политической обстановке. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов, отвечая таким образом на слова американского дипломата.

По словам Корчунова, работа России по модернизации войск и усилению военного присутствия в регионе «не является избыточной и имеет оборонительный характер. Она соразмерна складывающейся военно-политической обстановке, не создает угроз национальной безопасности арктических государств, не нарушает никаких международно-правовых договоренностей».

Посол подчеркнул, что российское государство не размещает в Арктике военные контингенты неарктических государств и не проводит в регионе учений с их участием.