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Россия объяснила переброску C-400 в Арктику 

Lenta.ru и ещё 3 49 минут назад
Планы России по переброске зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Арктику призваны обеспечить безопасность и сообразны военно-политической обстановке. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов, отвечая таким образом на слова американского дипломата.
По словам Корчунова, работа России по модернизации войск и усилению военного присутствия в регионе «не является избыточной и имеет оборонительный характер. Она соразмерна складывающейся военно-политической обстановке, не создает угроз национальной безопасности арктических государств, не нарушает никаких международно-правовых договоренностей».
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Посол подчеркнул, что российское государство не размещает в Арктике военные контингенты неарктических государств и не проводит в регионе учений с их участием.
Его слова прозвучали после того, как первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи назвал российское военное присутствие в регионе «выходящим за рамки обороны». Помимо размещения ЗРС, речь идет о создании нового арктического командования и арктических отрядов и обновлении арктической транспортной инфраструктуры.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Майкл Мерфи , МИД , РИА Новости
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