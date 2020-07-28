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Колонна «Ярсов» отразила нападение «диверсантов» на Урале 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Колонна «Ярсов» отразила нападение «диверсантов» на Урале
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Свердловской области прошли учения подразделений РВСН.
В Свердловской области ранним утром подразделение противодиверсионной борьбы было поднято по тревоге. По данным разведки, к позициям ракетного дивизиона «Ярс» направились боевики. Поскольку времени мало, нельзя терять ни минуты.
Известно, что злоумышленников — шесть. Они заминировали участок дороги, по которой проходит маршрут боевого патрулирования. Как только первые машины показались из-за поворота, диверсанты открыли огонь.
По легенде, террористы должны захватить колонну передвижной ракетной техники. Бандиты работали слаженно и быстро. Задача группы отражения — блокировать и ликвидировать террористов. Координировались действия военных не только по связи, но и с помощь камер с воздуха.
Одновременно с подразделением противодиверсионной борьбы прикрыть колонну готовилась и боевая машина «Тайфун-М». Она оснащена беспилотным летательным аппаратом, с помощью которого и удалось обнаружить условного противника.
Только за эту тренировку подразделение противодиверсионной борьбы отработало с десяток задач. В реальных боевых условиях их придется решать очень быстро, в течение несколько минут, и желательно, конечно, без потерь.

«В первую очередь, необходимо подавить огонь противника. Ответить огневыми средствами своими. Также выявить его основные средства. То есть, в основном это пулеметы, которые могут нанести очень высокий урон нам», — пояснил командир роты противодиверсионной борьбы Сергей Коновалов.

Подобные проверки боеготовности проводятся и днем, и ночью. Ведь такие дежурства дивизионов «Ярс» и «Тополь-М» в виде патрулирования на маршруте могут длиться от двух недель до месяца. Поэтому военнослужащие подразделений противодиверсионной борьбы, так называемый «спецназ» РВСН, должны четко знать свой маневр и быть в готовности в любое время суток отразить нападение разведывательно-диверсионной группы противника.
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Армия , Сергей Коновалов , РВСН , Свердловская Область
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