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ВСУ устроили провокации со свастикой на линии соприкосновения с ДНР 

Свободная пресса 35 минут назад
Бойцы ВСУ предпринимают новые попытки сорвать режим перемирия, установленный в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.
Среди украинских военных распространяются призывы не следовать соглашению.
Стоит отметить, что с первого дня прекращения огня последовали провокации со стороны ВСУ. Украинские военные повесили плакат, на котором написаны ругательства и угрозы. Сопровождается все это изображением свастики.
Провокации совершают военнослужащие 18-го отдельного батальна 35-й бригады морской пехоты, дислоцированные у села Новгородское. Боевики с помощью извещателей адресуют сообщения сослуживцам, суть которых — срыв режима прекращения огня.
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Армия , Видео , Войска , Конфликты , Украина
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