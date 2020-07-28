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Бойцы ВСУ предпринимают новые попытки сорвать режим перемирия, установленный в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

Среди украинских военных распространяются призывы не следовать соглашению.

Стоит отметить, что с первого дня прекращения огня последовали провокации со стороны ВСУ. Украинские военные повесили плакат, на котором написаны ругательства и угрозы. Сопровождается все это изображением свастики.

Провокации совершают военнослужащие 18-го отдельного батальна 35-й бригады морской пехоты, дислоцированные у села Новгородское. Боевики с помощью извещателей адресуют сообщения сослуживцам, суть которых — срыв режима прекращения огня.