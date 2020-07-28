В Приэльбрусье в районе города Тырныауз прошел этап "Горная полоса препятствий" в рамках всероссийского конкурса "Эльбрусское кольцо — 2020". Участниками конкурса являлись военнослужащие российской армии. На этом этапе бойцы в полном обмундировании и со штатным вооружением на время должны были преодолевать участки пересеченной горной местности. При этом выполнялось метание гранат в условиях крутого склона, преодолевался горный ручей по выступающим камням и осуществлялось передвижение по натянутому тросу. Длина участка составляла 650 метров, а перепад высоты на этом участке превышал 100 метров. Видео с этапа опубликовало на своем сайте Министерство обороны РФ.
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
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