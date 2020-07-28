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СМИ: два взрыва прогремели на авиабазе к северу от Багдада 

ТАСС и ещё 2 30 минут назад
Взрывы прогремели на авиабазе возле Багдада
Фото: globallookpress.com
Два мощных взрыва прогремели в ночь на вторник на авиабазе к северу от столицы Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление силовых структур республики.
Инцидент произошел в северном предместье города Тикрит (провинция Салах-эд-Дин) в лагере ВВС Спайкер, также носящем имя Маджеда ат-Тамими, где дислоцированы как иракские, так и американские военнослужащие.

"Ровно в 23:00 [по местному времени, совпадает с московским] два взрыва прогремели на авиабазе в провинции Салах-эд-Дин", — отмечается в коммюнике.

Вслед за этим на ее территории возник сильный пожар, который был локализован прибывшими на место бригадами гражданской обороны. По предварительным данным, пострадавших нет. В то же время в заявлении не указывается, что стало причиной случившегося.
Между тем, как передал телеканал Sky News Arabia, база подверглась ракетному обстрелу. Al Sumaria со ссылкой на источники в силах безопасности проинформировала без указания причин о детонации хранившихся в ящиках и окруженных бетонными блоками боеприпасов.
Этот инцидент на военных объектах стал вторым за последние несколько часов в арабской стране. Ранее три реактивных снаряда разорвались на территории расположенной под Багдадом иракской базы Эт-Таджи, где также находятся американские военнослужащие. Позднее силовые структуры официально объявили, что при обстреле был нанесен серьезный ущерб одному из армейских вертолетов, а также оружейным мастерским. Пострадавших нет.
В последние месяцы иракские базы, на которых размещались или продолжают дислоцироваться иностранные военнослужащие, в первую очередь американские, а также посольство США в Багдаде неоднократно подвергались ракетным атакам. Их интенсивность значительно возросла после убийства в начале января в результате удара ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.
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Комментарии
Армия , Войска , Sky News , Ирак , Салах-Эд-Дин , Тикрит
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