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Киев ответил на обвинения в отправке украинцев на границу Армении и Азербайджана

Lenta.ru
32 минуты назад
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Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар опроверг сообщения о вербовке украинских граждан для отправки на границу Армении и Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.
Киев ответил на бои украинцев на стороне Азербайджана
Фото: © EPA© EPA
Согласно заявлению МИД Армении, во время встречи с послом Тиграном Сейраняном украинский дипломат рассказал о том, что сообщения, которые распространяют представители непризнанной Луганской народной республики (ЛНР), являются дезинформацией. По его словам, Украина не вербует граждан для участия в боях на границе на стороне Азербайджана.
Боднар также провел встречу с послом Азербайджана Эльмирой Ахундовой. В ходе нее стороны обсудили широкий спектр вопросов, связанных с развитием украинско-азербайджанского стратегического партнерства и политикой безопасности на Южном Кавказе, в том числе и недавний конфликт на границе.
Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, в свою очередь, также опровергла сообщения об участии украинских граждан в конфликте. Она подчеркнула, что страна не нуждается в поддержке каких-либо посторонних сил в данном вопросе.
Ранее официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Яков Осадчий заявил, что служба безопасности Украины (СБУ) курирует участие украинских националистов в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Азербайджана. По данным, озвученным Осадчим, националистические структуры вербуют как украинских граждан, так и бывших и действующих военнослужащих ВСУ, обладающих боевым опытом.
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Армия,Войска,Яков Осадчий,СБУ,МИД,Киев,Армения,Азербайджан,Украина
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