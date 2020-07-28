Киев ответил на бои украинцев на стороне Азербайджана

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар опроверг сообщения о вербовке украинских граждан для отправки на границу Армении и Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно заявлению МИД Армении, во время встречи с послом Тиграном Сейраняном украинский дипломат рассказал о том, что сообщения, которые распространяют представители непризнанной Луганской народной республики (ЛНР), являются дезинформацией. По его словам, Украина не вербует граждан для участия в боях на границе на стороне Азербайджана.

Боднар также провел встречу с послом Азербайджана Эльмирой Ахундовой. В ходе нее стороны обсудили широкий спектр вопросов, связанных с развитием украинско-азербайджанского стратегического партнерства и политикой безопасности на Южном Кавказе, в том числе и недавний конфликт на границе.

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, в свою очередь, также опровергла сообщения об участии украинских граждан в конфликте. Она подчеркнула, что страна не нуждается в поддержке каких-либо посторонних сил в данном вопросе.