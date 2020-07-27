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Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США Р-8А "Посейдон" над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной страны.

В понедельник российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель над нейтральными водами Черного моря, которая приближалась к государственной границе.

Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа был поднят для перехвата цели. Экипаж истребителя идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон" ВМС США.

После разворота "Посейдона" от российской границы истребитель вернулся на аэродром базирования.