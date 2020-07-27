Шведов поразила «чертовски крутая» российская подлодка 

Все новости на карте

Компания молодых шведов на яхте встретилась с российской подводной лодкой и поразилась ее размерам, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Expressen.

23-летний Расмус Карлссон рассказал, что направлялся с компанией друзей под парусом к острову Драге и в районе Эрессундского моста увидел субмарину — она всплыла в 30 метрах от яхты.

«Мы все увидели ее и были поражены: она была просто гигантская», — поделился впечатлениями швед, добавив, что лодка издавала громкий звук.

По словам Карлссона, на капитанском мостике стояли четыре человека, один из них помахал им рукой.

Сначала друзья решили, что подводная лодка шотландская — флаг Шотландии похож на полотно Военно-морского флота России.

Карлссон отметил, что часто ходит под парусом, но ни разу не видел ничего подобного.

«Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто», — добавил швед.

Как сообщал «Рамблер», накануне Россия отмечала День Военно-морского флота. В Санкт-Петербурге, Североморске, Владивостоке, Севастополе, Петропавловске-Камчатском, Балтийске и Каспийске состоялись праздничные морские парады.