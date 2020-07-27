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«Чертовски круто»: шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка 

РИА Новости 45 минут назад
Шведов поразила «чертовски крутая» российская подлодка
Фото: Главный штаб ВМФ России
Отдыхавшие неподалеку от Скандинавского полуострова шведы наткнулись на российскую подлодку и были поражены ее размерами. Об этом они рассказали газете Expressen.
Как отметил 23-летний Расмус Карлссон, вместе с друзьями он отправился под парусом к острову Драге. Около шести вечера, когда яхта проходила под Эресуннским мостом, рядом с ней всплыла субмарина.

"Мы все увидели ее и были поражены: она была просто гигантская", цитирует его таблоид.

Сперва шведы приняли подлодку за шотландскую, так как флаг этой станы похож на полотно Военно-морского флота России.

"Мой дружище как раз шутил, что это точно российская подлодка", — отметил Расмус.

Он рассказал, что на капитанском мостике стояли четыре человека, один из них помахал им рукой.
По словам парня, субмарина проплыла всего в 30 метрах от яхты.
"Она была очень-очень большой и издавала громкий звук", — поделился он впечатлениями с журналистами.
Карлссон добавил, что теперь они с приятелями все время вспоминают встречу с российской субмариной.

"Я часто выхожу в море под парусом, но ничего подобного никогда не видел. Было немного не по себе, но вообще-то чертовский круто", — сказал он.

Вооруженные силы Швеции подтвердили, что подлодка принадлежит российскому флоту. Они назвали инцидент "простым перемещением".
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