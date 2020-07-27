Почему Анкара до сих пор не ввела в эксплуатацию С-400, купленные на деньги налогоплательщиков у России ? Ведь, как было заявлено, системы приобретены «во имя независимости страны» и в них есть «срочная необходимость». Ответ на этот вопрос, по мнению автора, указывает на то, что Турция находится между двух огней.

Среди большого количества «черных дыр» в турецкой внешней политике С-400 способны стать самой большой.

Начнем с того, что системы куплены на деньги налогоплательщиков — граждан Турецкой Республики. ЗРК поступили в Турцию.

Иными словами, это не нечто абстрактное, как обещание «за три дня дойти до Дамаска и совершить там намаз», от чего впоследствии можно отречься, рассчитывая на склонность человеческой и общественной памяти к забыванию.

И не тот случай, когда сначала можно геройствовать, как при захвате судна «Мави Мармара» (Mavi Marmara), а потом пойти на попятную и сказать: «Вы меня спросили, когда направились в Газу ?»

Пока С-400 продолжают находиться на территории Турции — разумеется, в неактивном состоянии, — вопрос «зачем вы их купили» продолжает оставаться вполне обоснованным.

Вспомните, что во время покупки С-400 говорили представители Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, их сторонники, националисты, которые при любой пропаганде национального героизма всегда встают на сторону ПСР.

«Во имя независимости Турции», «срочная необходимость», «самая современная система вооружения, как и подобает Турции», говорили они. Даже надували такой мыльный пузырь: «Мы будем осуществлять совместное производство».

С-400 были куплены, но не были активированы «в апреле», несмотря на то, что президент Эрдоган лично обещал сделать это. А пузырь «совместное производство» лопнул с появлением недвусмысленных публичных заявлений российских официальных лиц.

В таком случае теперь пришло время задать следующие вопросы:

— Если С-400 были «срочной» потребностью, тогда почему они не активны до сих пор?

— Не утрачиваете ли вы свою независимость сейчас, не активируя С-400?

— Мы купили самую современную систему вооружения, чтобы она стояла в коробке?

Шаги ПСР во внешней политике подстрекают США, а ограничивает Россия

Нет нужды ходить вокруг да около. С-400, которые были приобретены за миллиарды долларов на деньги налогоплательщиков, но не были активированы, на самом деле показывают, что правительство ПСР не может действовать независимо во внешней политике и мечется из стороны в сторону.

Подстрекателем правительства ПСР во всех «крупных внешнеполитических штурмах», начиная от гражданской войны в Сирии и заканчивая Ливией, всегда были США, а ограничивала эти «атаки» Россия.

Даже такие чудовищные проекты, как «обучай — оснащай», которые США подстегивали в первые дни гражданской войны в Сирии, и правительство ПСР ввязывалось в них очертя голову, были слишком недавно, чтобы человеческая память, склонная к забыванию, уже не помнила о них.

Не так легко забыть и то, как в свое время Анкара, опять же с подачи США, позволила пешмерга перебраться через территорию Турции в Кобани под контролем Партии «Демократический союз» (PYD) / Отрядов народной самообороны (YPG), еще и угостив их лахмаджуном на деньги турецких налогоплательщиков.

Из-за этих подстрекательств со стороны США Сирия — при значительном вкладе правительства ПСР — погрузилась в хаос. Теперь у наших границ, несмотря на трансграничные операции, в которых наши военные рискуют своей жизнью, формируется «минигосударство Рабочей партии Курдистана ».

А когда правительство ПСР потом поняло, что оно сделало, и попыталось препятствовать этому, опять же используя турецких военных, на этот раз перед ним возникла Россия в качестве «ограничителя». Когда в Идлибе 36 наших военных погибли в результате атаки российской авиации, представители ПСР всего-навсего отправились в Москву и подписали «соглашение по Идлибу». Этим соглашением Россия толстыми линиями начертила границы того, что турецким военнослужащим можно делать в Идлибе, а что нельзя, и вдобавок к этому разработала пункт о «совместном патрулировании» в целях контроля.

Россия установила границы и в Ливии

Аналогичная ситуация теперь имеет место и в Ливии. Правительство ПСР пустилось в ливийское приключение в стремлении как взыскать долги перед турецкими подрядчиками, так и создать новое поле деятельности для своего любимого строительного сектора, а также по возможности осесть на богатых нефтяных запасах Ливии.

Для того чтобы это приключение поддержали прежде всего националистические круги, разумеется, нужна была какая-нибудь красивая обертка. Так и возник лозунг «Голубая родина».

Как только США увидели, что Россия тоже имеет виды на Ливию, желая получить здесь новые базы после Сирии, они, конечно, сразу же прибегли к необходимому «подстрекательству» в отношении правительства ПСР.

От Вашингтона стали поступать одно за другим заявления в поддержку ливийской риторики ПСР. С этим «нажатием на газ» правительство Триполи, поддерживаемое ВС Турции, несколько расширило контролируемые территории. А когда при возникшей самоуверенности внимание обратилось на Сирт, обладающий узловым положением в главном богатом нефтью регионе Ливии, со стороны России вновь последовало «ограничение».

Обратите внимание, какие решения были приняты на турецко-российских консультациях высокого уровня по Ливии:

— Ливийский кризис не имеет военного решения.

— Совместные усилия, включая оказание влияния на ливийские стороны, в целях создания условий для прекращения огня в Ливии, должны быть продолжены.

Переведем эти дипломатические обороты на понятный всем язык.

— В этом заявлении, одобренном правительством ПСР, одной из «ливийских сторон», на которые будет оказываться влияние в целях создания условий для прекращения огня, является правительство Триполи, поддерживаемое ПСР. А кто «другая сторона»? Хафтар (Hafter), которого Эрдоган называет «путчистом», «террористом».

— А выражение «кризис в Ливии не имеет военного решения» особенно значимо в эти дни, когда правительство ПСР сосредотачивает силы для операции в отношении Сирта. Можно ли, с одной стороны, говорить: «Не имеет военного решения», — и при этом проводить операцию в отношении Сирта? Очевидно, Россия снова установила границы.

Но самое печальное следующее. Неужели вы так ничего не поняли из тезиса специального представителя США по Сирии Джима Джеффри (Jim Jeffrey): «мы сделаем Сирию болотом для России»?

Вам невдомек, за счет «чего» США после вывода военных из Сирии планируют превратить Сирию в болото для России?

Вы совсем не видите, что тактику «превращения Сирии в болото для России» американцы сейчас применяют в Ливии?