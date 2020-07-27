Видео испытания «уничтожителя» Крымского моста назвали монтажом 

По мнению капитана 3 ранга запаса, советника по безопасности гендиректора одной из российских организаций ОПК Юрия Трифоненкова, видеозапись испытаний украинского ракетного комплекса «Нептун» смонтирована. Свой анализ видео он предоставил «Свободной прессе».

Как сообщал «Рамблер», ранее командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа заявил, что ракетный комплекс «Нептун» может быть применен с материковой части Украины на подходах к Севастополю.

По мнению выпускника Высшего военно-морского училища имени Фрунзе, видеозапись испытаний украинской ракеты «нарисована». Для анализа, которым Юрий Трифоненков поделился со «Свободной прессой», он взял фото и видеоматериалы

«с ресурсов украинских пропагандистов» и сделал раскадровку.

На одном из кадров, по словам Трифоненкова, видно, что крылья ракеты «Нептун» «крепятся то ли на трех саморезах, то ли на трех болтах с потайной головкой». При том, что аналогичный элемент даже на советской еще противокорабельной ракете Х-35 «Уран» закреплен сваркой, выполненной в специальной камере в бескислородной среде.

«Лететь на них ракета точно не сможет, Скрепленные таким образом, нагрузку они не выдержат», — уверен он.

Капитан 3 ранга запаса также обратил внимание на отсутствие тени у ракеты, на «размытость» воды, в которой должна отражаться мишень, на слишком спокойное море, несмотря на мощную волну сжатого воздуха, которая должна сопровождать летящую с околозвуковой скоростью ракету и удариться о высокий борт.

«Поэтому думаю, что украинские операторы сняли только море. А уже потом их коллеги-мультипликаторы пририсовали и мишень, и ракету», — уверен он.

Трифоненков также подчеркнул, что в ходе испытаний Р-360 должна была бы сбросить ударной волной с баржи «строительные леса», чего не произошло.