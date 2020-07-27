Донбасс ждет прекращения огня

За несколько дней до того, как режим прекращения огня на Донбассе должен был вступить в силу, обстрелы продолжались, пишет в своем репортаже автор. Местные жители надеются, что станет спокойнее, хотя раньше объявления о прекращения огня результатов не приносили. Как будет в этот раз, никто не знает.

За несколько километров при подъезде к населенному пункту Золотое-4 в Луганской области виден дым. Еще в гостинице в Северодонецке наблюдатели ОБСЕ рассказывали журналистам, что в этом районе идут обстрелы. Суббота, до введения режима прекращения огня остается чуть более суток.

«Вчера вечером и сегодня утром сильно стреляли. Если стреляют вечером, значит, утром обязательно продолжат», — говорит Лидия, пришедшая за покупками в магазин в центре поселка.

Золотое-4 — это место, поблизости от которого на небольшом отрезке фронта провели демилитаризацию. Украинские военные отошли на 300 километров, боевики на 700, однако, вокруг обстрелы продолжаются.

«Десять дней назад было страшно. Было хорошо слышно, как в листьях деревьев свистят пули», — рассказывает пожилая женщина.

Громкое объявление о режиме тишины

Режим прекращения огня, который должен вступить в силу, предполагает полный запрет на наступательные операции и использование летательных аппаратов. При помощи дронов боевики регулярно сбрасывали гранаты на украинские позиции. Сейчас будет запрещено применять любые виды вооружений и размещать тяжелую технику поблизости от жилых домов.

«Мы надеемся, что станет спокойнее», — говорит Лидия. Я спрашиваю, становилось ли спокойнее, когда режим прекращения огня вводили раньше. Нет, ни разу…

Вдали слышны глухие взрывы. Это минометные снаряды калибра 120 миллиметров, применять которые запретили уже в 2015 году.

Марина Данилкина из Золотого активно выступает против отвода украинских войск. Она опасается, что им могут воспользоваться боевики и взять поселок под свой контроль. В подтверждение ее слов слышатся более отчетливые залпы минометов и взрывы. Мы сидим рядом с закрытым домом культуры в центре Золотого. Разговор прерывает канонада выстрелов из стрелкового оружия, огонь ведется также из автоматических и противотанковых гранатометов. Слышится специфический свист пролетающих пуль из автоматов. Это значит, что стреляют все ближе. Мы перемещаемся за здание.

«Лучше уезжайте сейчас. Я местная, знаю, в какую сторону бежать», — говорит нам Марина на прощание. Мы отправляемся и вживую наблюдаем с ближайшего холма за разворачивающимся позиционным боем. Слышна стрельба, взрывы, в нескольких местах появляется черный дым. В какой-то момент он возникает в воздухе: это какой-то из снарядов не долетел до цели. Так выглядит сюрреалистическая картина этой продолжающейся с 2014 года войны. Однако ниже в домах, которые разбросаны между заросшими деревьями огромными отвалами, живет больше 500 человек. Час назад у магазина гуляли дети.

Переход на другую сторону

В Станице Луганской действует единственный в Луганской области переход на подконтрольные боевикам территории. Год назад из прилегающей к нему зоны вывели войска обеих сторон, благодаря чему удалось построить новый фрагмент моста, по которому можно попасть в так называемую Луганскую народную республику. Старый был разрушен в ходе военных действий, людям приходилось перебираться по временным деревянным мосткам.

Многие жители находящейся под контролем боевиков части Луганской области ходили на «украинскую сторону» снять пенсию, встретиться с родственниками или сделать покупки. До пандемии движение было очень активным. Сейчас стало сложнее: людей, пребывающих на территорию, которую контролирует Киев, ожидает двухнедельный карантин. Это значительно ограничило торговую деятельность всех тех, кто зарабатывал на перемещении товаров: за месяц они могут совершить теперь только два рейса. За один можно заработать 1 500 гривен (около 4 тысяч рублей, прим.ред.).

«Дальше идите сами», — говорит украинский военный, который проводил нас до последнего поста на ведущей к мосту дороге. Остается преодолеть еще километр. Дорожное покрытие восстановили, через каждые несколько десятков метров на обочине стоят скамейки, к мосту за плату можно также подъехать на электромобиле. Все это напоминало бы отчасти курорт, если бы не висящие на ограждении красные таблички с надписью «Осторожно, мины». На восточном конце новой части моста стоят двое вооруженных боевиков без оружия, называющих себя наблюдателями. Они отказываются отвечать на вопросы и вызывают по рации «старшего».

«Почему вы там стоите? Это противоречит Минским соглашениям», — обращается к их командиру один из украинских волонтеров гуманитарной организации «Восток-SOS». «Это территория Луганской народной республики», — отвечает «старший».

В соответствии с Минскими соглашениями линия разграничения, однако, проходит вдоль реки, то есть военные должны находиться на несколько сотен метров дальше. «Не провоцируйте нас», — угрожает командир боевиков и заявляет, что разговор окончен.

Новые дороги

«Переход очень нужен, ведь с обеих сторон живут наши граждане», — говорит глава военно-гражданской администрации Золотого Алексей Бабченко. В части прифронтовых населенных пунктов с 2014 года выборной власти нет, там введено военно-гражданское администрирование, руководство передается в руки делегированных офицеров. В октябре на Украине должны пройти местные выборы. Будут ли они проводиться в прифронтовой зоне, еще не решили.

В окрестностях Золотого, как и в районе Станицы Луганской, тоже был произведен отвод войск. Планируется открыть второй переход на подконтрольную боевикам территорию, которым смогут пользоваться также автомобилисты. На украинской стороне инфраструктура уже готова, на стороне боевиков, как рассказывается, начаты работы. Местные жители надеются, что переходы удастся открыть к осени. Все рассчитывают на то, что в результате снизится число обстрелов.

Перемещаясь по Луганской области, сложно не заметить существенное изменение к лучшему: карантинный период использовали для ремонтов дорог, которые находились здесь в ужасающем состоянии. Сейчас в Станицу Луганскую можно быстро добраться по ровному асфальту.

«Новые дороги — это хорошая новость для местных аграриев, которым будет проще возить свои продукты. Сейчас в Станицу каждый день приезжает рефрижератор, отвозящий овощи и фрукты в Киев», — рассказывает глава администрации Станицы Юрий Золкин. До начала войны она славилась своей сельскохозяйственной продукцией, которая шла прежде всего в крупные промышленные города области. Сейчас большая часть из них находится под контролем боевиков.

Однако новые дороги и переходы не смогут радикальным образом изменить ситуацию в регионе, где все еще идет война. «Никто не будет рисковать и инвестировать в прифронтовой зоне, поэтому нужен или мир, или государственные инвестиции», — говорит Бабченко. Продолжающийся с 2014 года военный конфликт на Украине унес жизни более 13 тысяч человек.