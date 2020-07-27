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Глава ОСК пообещал Путину сдать рекордное число кораблей в 2020 году 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 10 минут назад
Глава ОСК пообещал Путину рекордное число кораблей
Фото: РИА Новости
«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) передаст в этом году ВМФ РФ 14 боевых кораблей, всего в строительстве 50, заявил в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным глава ОСК Алексей Рахманов.
«Мы сосредоточены на выполнении гособоронзаказа. На сегодняшний день у нас в проекте находятся 50 военных кораблей … Планы на сдачу в 2020 году — 14 кораблей, что, в общем, для нас по сравнению с советским периодом является рекордом», — передает РИА «Новости» слова Рахманова.
Напомним, в воскресенье президент Владимир Путин перед открытием главного парада в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге сообщил, что в состав ВМФ России в 2020 году будут приняты 40 кораблей.
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Армия , Войска , Конфликты , Оружие , Политика , Владимир Путин , Алексей Рахманов , Объединенная судостроительная корпорация , РИА Новости
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