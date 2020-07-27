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Опубликовано видео учений ВДВ под Рязанью 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Рязанской области прошли массовые учения воздушно-десантных войск Российской Федерации в рамках внезапной проверки боеготовности армии. В ходе учений более 40 самолетов ВТА десантировали около 1000 бойцов ВДВ. Видео с учений опубликовало на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации.
Основным способом доставки ВДВ является десантирование как парашютным, так и посадочным способом. Также подразделения могут доставляться на вертолётах; в период Второй мировой войны практиковалась доставка на планерах. В мирное время Воздушно-десантные войска выполняют основные задачи по поддержанию боевой и мобилизационной готовности на уровне, обеспечивающем их успешное применение по предназначению.
Армия , Видео , Рязанская Область , Рязань
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