Опубликовано видео учений ВДВ под Рязанью 

Рязанской области прошли массовые учения воздушно-десантных войск Российской Федерации в рамках внезапной проверки боеготовности армии. В ходе учений более 40 самолетов ВТА десантировали около 1000 бойцов ВДВ. Видео с учений опубликовало на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации.

Основным способом доставки ВДВ является десантирование как парашютным, так и посадочным способом. Также подразделения могут доставляться на вертолётах; в период Второй мировой войны практиковалась доставка на планерах. В мирное время Воздушно-десантные войска выполняют основные задачи по поддержанию боевой и мобилизационной готовности на уровне, обеспечивающем их успешное применение по предназначению.