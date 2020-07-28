Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ким Чен Ын назвал ядерное оружие гарантом нацбезопасности 

Газета.Ru и ещё 8 16 минут назад
Ким Чен Ын назвал цель ядерного оружия
Фото: EPA
Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын считает ядерное сдерживание гарантом национальной безопасности, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"У нас должна была быть абсолютная сила, чтобы предотвращать и сдерживать саму войну, чтобы боль, подобная войне 1950-х годов, не могла повториться снова", — заявил глава Северной Кореи в речи по случаю годовщины окончания Корейской войны.

По словам Ким Чен Ына, благодаря ядерному сдерживанию на северокорейской земле "больше не будет войны", КНДР навсегда будет обеспечено мирное существование.
Газета.Ru: последние новости
Киев заявил о нарушении перемирия в Донбассе Киев заявил о нарушении перемирия в Донбассе В Азербайджане отвергли обвинения Армении в атаке на боевой пост В Азербайджане отвергли обвинения Армении в атаке на боевой пост Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
Армия , В мире , Оружие , День Победы , Чен Ким , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сети появился «Путин на фоне Путина»
В сети появился «Путин на фоне Путина»
«Тела людей не горели, а распухали от температуры»
«Тела людей не горели, а распухали от температуры»
«Зеленский сливает Донбасс»
«Зеленский сливает Донбасс»
Захарова оценила отношения России с Литвой
Захарова оценила отношения России с Литвой
Видео
Шесть гигантских оползней попали на видео
11:31
Шесть гигантских оползней попали на видео
Происшествия
Ливень в Москве: затоплена станция метро
00:13
Ливень в Москве: затоплена станция метро
Погода Новости Москвы
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
00:11
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
00:51
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
В мире Политика
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
00:24
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
«Убийца» Крымского моста оказался подделкой
00:48
«Убийца» Крымского моста оказался подделкой
В мире Армия
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
00:23
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
00:24
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
Миллионы долларов: США готовы к противодействию России
00:55
Миллионы долларов: США готовы к противодействию России
В мире
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
00:50
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение