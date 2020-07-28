Ким Чен Ын назвал цель ядерного оружия

"У нас должна была быть абсолютная сила, чтобы предотвращать и сдерживать саму войну, чтобы боль, подобная войне 1950-х годов, не могла повториться снова", — заявил глава Северной Кореи в речи по случаю годовщины окончания Корейской войны.