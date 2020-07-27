В Донбассе нарушили перемирие

Камандующий объединенными силами Украины сообщил о нарушении ополченцами перемирия в Донбассе в первый день после встепления в силу мер по его обеспечению, сообщает РИА Новости.

Новость дополняется.

Конфликт на востоке Украины, Минские соглашения, «нормандский формат»

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка». За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.