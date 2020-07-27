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Украинская сторона сообщила о нарушении ополченцами перемирия в Донбассе 

Вечерняя Москва и ещё 14 1 час назад
В Донбассе нарушили перемирие
Фото: ТАСС
Камандующий объединенными силами Украины сообщил о нарушении ополченцами перемирия в Донбассе в первый день после встепления в силу мер по его обеспечению, сообщает РИА Новости.
Новость дополняется.
Конфликт на востоке Украины, Минские соглашения, «нормандский формат»
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка». За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Политика , Украина
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