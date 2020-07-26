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Украинских миротворцев ООН отправят в Донбасс 

Lenta.ru и ещё 1 57 минут назад
Украинских миротворцев ООН отправят в Донбасс
Фото: РИА Новости
Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС), передает Replyua.net.
В штабе пояснили, что Украина готовится к полному прекращению огня на линии разграничения 27 июля. Для этого на передовую отправят миротворцев.
«В район первой линии нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, из которых большая часть имеет немалый боевой опыт, а также непосредственно занималась профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН», — пояснили в пресс-центре.
Киев полагает, что такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений ООС от выполнения боевых задач и предупредить вероятные провокации.
22 июля были согласованы дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе, которые включают запрет на наступательные и диверсионные действия и ведение огня, в том числе снайперского. Самопровозглашенные республики заявили, что с полуночи 27 июля их вооруженным силам запрещено применять огонь. В Донецке назвали согласование дополнительных мер прорывом. Москва также приветствовала этот шаг.
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Армия , Конфликты , ООН
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