Украинских миротворцев ООН отправят в Донбасс 

Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС), передает Replyua.net.

В штабе пояснили, что Украина готовится к полному прекращению огня на линии разграничения 27 июля. Для этого на передовую отправят миротворцев.

«В район первой линии нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, из которых большая часть имеет немалый боевой опыт, а также непосредственно занималась профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН», — пояснили в пресс-центре.

Киев полагает, что такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений ООС от выполнения боевых задач и предупредить вероятные провокации.

22 июля были согласованы дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе, которые включают запрет на наступательные и диверсионные действия и ведение огня, в том числе снайперского. Самопровозглашенные республики заявили, что с полуночи 27 июля их вооруженным силам запрещено применять огонь. В Донецке назвали согласование дополнительных мер прорывом. Москва также приветствовала этот шаг.