Россия лихорадочно готовится к подводной войне на Черном море. Об этом весь мир предупреждает киевский журнал «Черноморская безопасность», издаваемый украинским Центром глобалистики «Стратегия ХХ», в статье «Подводное пространство украинского моря: вызовы и угрозы».

Авторитетный коллектив авторов во главе с бывшим командующим ВМСУ вице-адмиралом Сергеем Гайдуком приводит множество доводов в пользу этого своего тревожного вывода. По данным «Черноморской безопасности», часть из которых наверняка почерпнута из разведсводок НАТО Москва после 2014 года прилагает просто титанические усилия для экстренного усиления своих позиций в черноморских глубинах.

Так, с 2016 года в составе 14-го района наблюдения нашей Новороссийской военно-морской базы у скал крымского мыса Тарханкут начато развертывание стационарного пассивного гидроакустического комплекса «МГК-608». Как пишет украинский журнал, «особенностью данного комплекса является то, что вынос гидроакустических буев (антенн) осуществляется на расстояние до 200 км от береговой линии и радиус обнаружения составляет около 100-150 миль. Передача данных об обстановке будет осуществляться через оптоволоконные каналы связи на пункт обработки и анализа информации».

Еще накануне Олимпиады в Сочи в морской акватории близ города-курорта с целью обнаружения иностранных субмарин, определения направления их движения и передачи информации на береговые или корабельные пункты управления был создан мощный гидроакустический рубеж в основе которого 20 подводных станций «Амга-М». Протяженность рубежа до 100 км, ширина — до 6 км.

По данным журнала, каждая российская «Амга-М» обеспечивает сектор обзора в 360 градусов и может быть установлена на якорь в районах с глубинами от 300 до 1500 м. Благодаря этому обеспечивается скрытое пребывания станции на позиции и всей системы обнаружения подводных лодок в целом.

Далее. В Крыму , в районе уже упомянутого мыса Тарханкут и на мысе Херсонес (то есть — справа и слева от входа Севастопольскую бухту) скоро будут установлены две стационарные электромагнитные станции «Анаконда-СП». Их назначение — выявление и классификация подводно-диверсионных сил и средств (боевые пловцы, безэкипажных подводные аппараты и т.п.) на дальности до 30 км.

В 2018 году на полигоне Черноморского флота близ Феодосии с борта только что построенного российского опытового судна «Виктор Чероков» начались испытания беспилотного подводного аппарата военного назначения «Клавесин-2Р». Назначение «Клавесина» — съемки и картографирования морского дна, зондирования грунта. Для этого на аппарате установлены гидролокаторы бокового обзора, электромагнитный искатель, цифровая видеосистема, акустический профилограф для поиска объектов на дне, датчики температуры и электропроводности.

В статье еще много и других примеров российских технических усилий на Черном море в этом направлении. Но и уже перечисленного достаточно, на наш взгляд, чтобы задуматься: для купирование каких потенциальных угроз Москва все это делает? Ведь счет финансовых затрат со стороны Минобороны РФ совершенно точно давно идет на миллиарды.

Вероятно, перед Черноморским флотом в последние годы поставлена совершенно новая задача: обеспечить безопасность от глубоководных диверсионных дронов противника важнейших для страны газопроводов, проложенных по морскому дну в направлении Турции . Судя по техническому оснащению, именно для этого нам так срочно и понадобился «Клавесин-2Р».

Но вряд ли прогнозируется угроза лишь газопроводам. Если бы нападения грозили бы только нашим подводным «трубам», не стоило бы заранее создавать самые настоящие и самые современные противолодочные рубежи одновременно и у кавказского, и у крымского побережий России. Значит — все же ждем не только диверсионные беспилотники, которые можно скрытно доставить в Черное море на любом сухогрузе, но и самые настоящие чужие подлодки? Тогда — чьи и откуда?

Если говорить в принципе об иностранных субмаринах в Черном море, то на сегодняшний день ими, кроме России, располагает еще только Турция. У Анкары таких пока двенадцать, изготовленных по германскому проекту 209 с некоторыми местными изменениями (типы «Атилай», «Превез» и «Гюр»). Но этот факт многие годы не доставлял и не доставляет нам ровно никаких хлопот.

Да, турецкие субмарины российский Черноморский флот периодически обнаруживает возле того же феодосийского полигона. Особенно часто, когда Россия там испытывает новое корабельное оружие. Но это, скорее, привычная для всего мира военно-техническая разведка, а не угроза внезапного нападения. Оснований думать иначе турки нам не давали уже многими десятилетиями.

Но не исключено — скоро обстановка на Черном море может резко измениться. Каким образом?

Как представляется, весьма симптоматичным может оказаться высказывание депутата Палаты общин парламента Канады от Консервативной партии Джеймса Безана. Между прочим — «теневого» министра обороны от оппозиции в этой стране. Чуть более года назад, 12 апреля 2019 года, на одном из форумов в Киеве, Безан выдал нечто, претендовавшее на сенсацию: усиление присутствия НАТО в Черном море возможно, в том числе, и за счет перевода сюда части подводных лодок альянса.

Конкретно цитата из речи этого видного канадского политика, украинца по национальности, такова:

«Они (субмарины НАТО — «СП») могут неожиданно появиться и в Черном море. При наличии конвенций и договоренностей об участии в определенных действиях в Черноморской акватории мы будем это делать. Если нет, то Путин будет продвигаться все дальше».

Естественно, к этому можно относиться по всякому. Мало ли, что и у нас, в Москве, ляпают некоторые российские депутаты? Мы же помним, что известная конвенция Монтре, основной международный документ, регулирующий использование проливов Босфор и Дарданеллы, прямо и категорично запрещает проход из Средиземного в Черное море подводных лодок любых нечерноморских государств. До сих пор это работало. Однако не Безану же отменять так мешающую Североатлантическому альянсу и Украине конвенцию?

Безану конвенция Монте, естественно, не по зубам. Но «теневой министр обороны» Канады, похоже, может поспособствовать, чтобы некие подлодки с помощью НАТО скоро появились в Черном море. Но — только именно под украинским флагом. Тогда конвенцию Монтре в этом смысле Киев может выкинуть в мусорное ведро.

Между прочим, речь об этом на разных уровнях военной и государственной власти в «незалежной» идет не первый год. За примером далеко ходить не надо. Вице-адмирал Гайдук — вот он, перед нами. В бытность командующим ВМСУ в интервью киевскому изданию Defense Express Гайдук в январе 2016 года заявил:

«Нашими планами предусматривается до 2020 года возродить в составе ВМС подводные силы в составе 2−4 подводных лодок. Подводные силы должны стать элитой флота и важным боевым, морально-психологическим и сдерживающим фактором в регионе».

Там же в ту пору командующий ВМСУ пояснил, что ожидаемое пополнение украинского флота, по его мнению, может состоять из сверхмалых, малых и даже из средних подводных лодок.

Правда, 2020-й перевалил за экватор, а подводной угрозы для России у Украины на Черном море не только не появилось, но даже и разговоры на эту тему как-то, вроде, поутихли. Хотя, можно предположить: связано это, главным образом, с финансовыми проблемами Киева. А еще — с организационными факторами. Вроде создания береговой и учебной базы, а также — полного отсутствия в составе ВМСУ подготовленных кадров подплава.

Но не сомневайтесь: Украина продолжает обсуждать с НАТО: как бы все-таки получить возможность поразглядывать потерянный Крым через оптику современных перископов? Вот явный отголосок этих весьма благожелательных разговоров в Брюсселе: 19 февраля 2020 года представитель департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковник Владислав Шостак подтвердил, что перспективу обзаведения в Черном море собственными подводными лодками Киев продолжает рассматривать всерьез. На брифинге в Киеве он сообщил, что «в ближайшие годы» делегировавшее его к журналистам оборонное ведомство намерено в неизвестном пока количестве приобрести для ВМСУ сверхмалые подводные лодки.

Тогда же полковник Шостак впервые обмолвился и о каких именно сверхмалых подлодках он говорит — типа «Дракон». Чьи, откуда — об этом ни слова. Но украинские журналисты быстро докопались до сути. Переговоры Украина ведет о сверхмалых субмаринах Drakon 220 хорватской компании Adria-Mar Shipbuilding Ltd. Ни одной такой пока нет в природе. У Загреба есть только чертежи глубокой модернизации югославских еще подлодок Type 911 «Уна», которые строились с 1981 по 1989 годы.

Что «Уны» из себя представляли? Водоизмещение подводное 88 тонн. Глубина погружения — до 120 метров, скорость 7 узлов. Автономность плавания четверо суток или 250 миль. Вооружение — 4 торпедных аппарата, через которые возможно и постановка морских мин. Экипаж 4 человека, плюс — 6 диверсантов.

Как утверждают разработчики, хорватский Drakon 220 будет помощней «Уно». За счет увеличения размерений лодки и одновременно — сокращения вдвое числа торпедных аппаратов, удалось увеличить скорость до 10 узлов и глубину погружения до 150 метров. Автономность Drakon 220 выросла до 6-8 суток. Чего для войны в скромных размерах Черном море вполне достаточно.

Свой вариант «Уны» хорваты в 2016 году предлагали построить для Египта. Потом, в 2018-м, — для Филиппин. Никто не клюнул. Тут, вероятно, и появился вариант НАТО с Украиной. Насколько все это реально?

По деньгам, судя по всему, проблем не будет. Если Соединенные Штаты заинтересованы в таком развороте событий в Черном море (а они, бесспорно, заинтересованы весьма горячо!) финансы на строительство «Драконов» найдутся мгновенно. Прочие проблемы будут посложней.

Одна из самых сложных — в Практической гавани Одессы, в которой базируются основные силы ВМСУ, глубины у причалов не превышают пяти метров. Чего недостаточно для швартовки даже и сверхмалых подлодок. Куда их поставить в случае успеха этой затеи?

Вы, наверное, будете смеяться, но разработкой путей обретения Украиной собственного подплава в Одессе занимается научно-исследовательский центр Вооруженных сил Украины под говорящим названием «Государственный океанариум». Сотрудники этого центра не так давно в сборнике научных трудов Военной академии Одессы опубликовали статью «Перспективы возрождения подводного флота Украины». В ней, в частности, предложено базировать новые украинские субмарины не в Одессе, а в устье Дуная.

«Более благоприятные навигационные условия в дельтах рек — это в основном невозможность формирования поверхностных волн, постоянные по направлению течения, низкая прозрачность воды, — отмечают авторы. — Мы пришли к выводу об определенных преимуществах дислокации подводных лодок в дельте реки Дунай…. Создание такой базы на 35% сокращало бы сроки выхода на глубины 75 метров и на 25% — больше 100 метров».

Словом, с точки зрения «Государственного океанариума» все у Киева почти готово. Дело за малым — заказать у Хорватии и построить «Драконы». Но, судя по превентивным мерам России, шутить на эту тему в Москве полагают опасным. И заранее очень серьезно готовят Крым и Новороссийск к обороне от «підводних човнів» Украины.