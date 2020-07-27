«Сама природа воюет против российского оружия» 

По крайней мере два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» В Эфиопии были выведены из строя прямым попадание молнии, пишет украинское издание Defense Express.

Причиной попадания молнии в «Панцири» — «пренебрежение их расчетами мероприятий по заземлению», утверждает издание со ссылкой на источники в украинском ОПК.

Отмечается, что ЗРПК были размещены в зоне с большой толщиной скального грунта. Камень фактически является изолятором, к тому же, чтобы произвести заземление, необходимо было пробить несколько метров каменистого слоя. Поэтому предусмотренных правилами безопасности мероприятий по заземлению осуществлено не было.

Во время грозы в незаземленный «Панцирь» попала молния и вывела из строя большое количество электронного оборудования.

«Против русского оружия воюет и природа», — пришло к выводу издание.

Как сообщал «Рамблер», Россия поставила Эфиопии несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» в 2019 году. Комплексы были развернуты в районе «Плотины великого возрождения Эфиопии» — строящейся гидроэлектростанции «Хидасэ» на Голубом Ниле.