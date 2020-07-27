Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, выведенные в Эфиопии из строя в результате удара молнии, не были заземлены, пишет Defense Express, ссылаясь на собственные источники.

Согласно украинскому агентству, комплексы были размещены на каменистой поверхности, фактически являющейся изолятором, а боевые расчеты, обслуживавшие пострадавшие машины, не заземлили их, как того требует техника безопасности.

«Против российского оружия воюет и природа», — отмечает Defense Express.

В июне Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь-С1» российского производства.