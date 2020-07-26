В Ливии появились российские МиГ-29

В Ливии снова заметили истребители МиГ-29 российского производства. Внимание на появившееся в сети видео в воскресенье, 26 июля, обратил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На опубликованных кадрах запечатлен пролет двух истребителей. Отмечается, что ролик был снят в районе ливийского города Сирт, который в настоящее время удерживает Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. По данным канала, попавшие на видео самолеты принадлежат российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

24 июля Африканское командование Вооруженных сил США опубликовало спутниковые снимки российской военной техники в Ливии, которые якобы доказывают снабжение Москвой ЧВК Вагнера. В частности, утверждается, что на снимках показаны позиции российских специалистов в Сирте и авиабазе Аль-Хадим недалеко от Бенгази, где замечены бронеавтомобили «Тигр», ЗРПК «Панцирь-С1», военно-транспортные самолеты Ил-76 и бомбардировщики Су-24.

26 мая Африканское командование ВС США официально обвинило Россию в переброске своей авиации в Ливию. Американские военные указали, что в эту страну были перебазированы несколько МиГ-29 и Су-24, и опубликовали несколько фотографий. В Пентагоне утверждали, что самолеты будут использоваться российскими наемниками для поддержки армии Хафтара. В России эти заявления назвали ложью.

В Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.