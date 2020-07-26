Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ливии снова заметили российские МиГ-29 

Lenta.ru 42 минуты назад
В Ливии появились российские МиГ-29
Фото: РИА Новости
В Ливии снова заметили истребители МиГ-29 российского производства. Внимание на появившееся в сети видео в воскресенье, 26 июля, обратил Telegram-канал «Военный Осведомитель».
На опубликованных кадрах запечатлен пролет двух истребителей. Отмечается, что ролик был снят в районе ливийского города Сирт, который в настоящее время удерживает Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. По данным канала, попавшие на видео самолеты принадлежат российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
24 июля Африканское командование Вооруженных сил США опубликовало спутниковые снимки российской военной техники в Ливии, которые якобы доказывают снабжение Москвой ЧВК Вагнера. В частности, утверждается, что на снимках показаны позиции российских специалистов в Сирте и авиабазе Аль-Хадим недалеко от Бенгази, где замечены бронеавтомобили «Тигр», ЗРПК «Панцирь-С1», военно-транспортные самолеты Ил-76 и бомбардировщики Су-24.
26 мая Африканское командование ВС США официально обвинило Россию в переброске своей авиации в Ливию. Американские военные указали, что в эту страну были перебазированы несколько МиГ-29 и Су-24, и опубликовали несколько фотографий. В Пентагоне утверждали, что самолеты будут использоваться российскими наемниками для поддержки армии Хафтара. В России эти заявления назвали ложью.
В Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.
Видео дня. Сотрудники ФСБ задержали 22 участников террористической ячейки
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 26 июля Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 26 июля Российский школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов Российский школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов В Британии отказались расследовать причастность России к отравлению «Новичком» В Британии отказались расследовать причастность России к отравлению «Новичком»
Комментарии 2
Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , Пентагон , Ливия , Сирт , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Журналистов тошнит от газа, полиция вяжет протестующих»
«Журналистов тошнит от газа, полиция вяжет протестующих»
Крым смоет
Крым смоет
Ким Кардашьян задумалась о разводе с Канье Уэстом
Ким Кардашьян задумалась о разводе с Канье Уэстом
Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
В столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности
01:08
В столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности
Новости Москвы Погода
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Крым смоет: туристам пообещали Армагеддон
01:19
Крым смоет: туристам пообещали Армагеддон
Общество Погода
Куценко ответил на обвинения в домогательствах
01:57
Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение