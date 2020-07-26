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Шойгу поздравил российских военных с Днем ВМФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Шойгу поздравил российских военных с Днем ВМФ
Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
Сегодня, 26 июля, в России отмечается День военно-морского флота, по случаю которого на основных базах ВМФ России пройдут парады с участием рекордного количества кораблей.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу по случаю Дня ВМФ обратился с поздравлением в адрес российских военнослужащих, ветеранов, тружеников судостроительных и судоремонтных предприятий, предприятий ОТК и научных организаций.
Генерал армии выразил благодарность личному составу ВМФ за беззаветную службу и самоотверженный труд, пожелал крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо России.
«В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мы вспоминаем подвиги советских моряков, преклоняемся перед исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными ими в боях за свободу и независимость Родины», — подчеркнул Министр обороны.
Глава военного ведомства отметил, что личный состав Военно-Морского флота, который сохраняет верность присяге и Андреевскому флагу, сегодня достойно продолжает славные боевые традиции ветеранов, успешно решая поставленные задачи и внося весомый вклад в защиту государственных интересов.
К празднику в России сегодня будут приурочены торжественные военные парады, которые пройдут на основных военных базах страны в участием рекордного количества кораблей и другой наземной и воздушной техники. Главный военный парад пройдет в Санкт-Петербурге, на который ожидается приезд президента России Владимира Путина.
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Комментарии 1
Армия , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Министерство обороны
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