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ВСУ обстреляли ДНР из миномётов накануне нового перемирия 

News.ru и ещё 26 1 час назад
Огненный рассвет: ВСУ нанесли массированный удар по ДНР
Фото: РИА Новости
Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли массированный миномётный удар по Донецкой народной республике (ДНР) накануне нового перемирия. Оно должно было вступить в силу с понедельника, 27 июля.
Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в воскресенье, 26 июля, около пяти утра украинская сторона выпустила по югу республики 50 миномётных боеприпасов калибра 82 и 120 мм.
Также отмечается, что силовики использовали для обстрелов станковый противотанковый гранатомёт, крупнокалиберные пулемёты, а также стрелковое оружие.
Огонь обрушился на село Васильевка, посёлки Каштановое, Крутая Балка, шахты «Трудовская» и Коминтерново.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.
Как ранее писал NEWS.ru, украинские силовики сообщили о проведении подготовки к прекращению огня в Донбассе. Это первый подобный случай за весь период проведения операции Объединённых сил.
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Армия , В мире
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